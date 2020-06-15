Нацбанк немного снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Евро подешевел на одну копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,20 гривен за евро. Это на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 июня установлен на таком уровне: 30,2062 гривен за евро (-0,0057 грн). При этом курс евро на 15 июня составлял 30,2119 гривен за евро.

Наличный рынок

На наличном рынке 15 июня курс в продаже опустился на пять копеек - до 30,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро сегодня составил 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанковском рынке курс евро в продаже снизился на 13 копеек - до 30,13 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,10 гривен за евро. При этом в течение дня курс американского доллара на межбанке потерял несколько копеек и опустился ниже 26,80 гривен.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня установил официальный курс на уровне 26,84 гривен за доллар - это еще на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Автор: РБК-Украина