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Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     15.06.2020 - 17:30
Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Євро подешевшав на одну копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,20 гривень за євро. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 червня встановлено на такому рівні: 30,2062 гривень за євро (-0,0057 грн). При цьому курс євро на 15 червня становив 30,2119 гривень за євро.

Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро

Готівковий ринок

На готівковому ринку 15 червня курс у продажу опустився на п'ять копійок - до 30,20 гривень за євро. Середній курс купівлі євро сьогодні склав 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському ринку курс євро у продажу знизився на 13 копійок - до 30,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,10 гривень за євро. При цьому протягом дня курс американського долара на міжбанку втратив кілька копійок і опустився нижче 26,80 гривень.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 червня встановив офіційний курс на рівні 26,84 гривень за долар - це ще на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк Україникурсы валютЄвро
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