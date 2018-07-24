Нацбанк изменит методику расчета курса гривны к доллару

Механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений

Официальный курс гривны к доллару США, начиная с 1 августа 2018 года, будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках купли-продажи долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке с другими банками и НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами до 15:30 текущего рабочего дня. Об этом говорится в постановлении № 80 от 19 июля "О некоторых вопросах установления официального курса гривны к иностранным валютам и внесения изменений в Классификатора иностранных валют и банковских металлов", опубликованном на официальном сайте Нацбанка.

Как сообщается, новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок текущего дня.

Следовательно, как отмечают в Нацбанке, такие сделки нерепрезентативны для их учета при расчете официального курса гривны к доллару США.

Также сообщается, что расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс будет обнародоваться на сайте Национального банка до 16:00, то есть на 2 часа раньше, чем сейчас.

Также в пресс-службе регулятора отмечают, что новые принципы расчета официального курса гривны к доллару США предусматривают наличие резервного механизма его расчета в случае, если количество сделок, которые должны учитываться для расчета официального курса гривны, по любым причинам меньше или равны 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предыдущий месяц.

"Такой механизм предусматривает осуществление Национальным банком с 12:00 до 13:00 запроса у банков (через функционалы ТИС или по телефону) котировок по покупке/продаже 1 млн долларов и последующий расчет официального курса как обычного среднеарифметического значения всех полученных в результате такого запроса курсовых котировок", - говорится в сообщении.

Отметим, до сих пор резервный механизм расчета официального курса гривны к доллару США отсутствовал.

Вместе с тем, механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений.

Кроме расчета официального курса гривны к доллару НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару США. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс гривны к доллару США, однако его расчет будет осуществляться на основании данных о сделках, заключенных на межбанке к 12:00, и будет обнародоваться на сайте Нацбанка до 12:30.

"Введение новой методики расчета официального курса гривны к доллару США должно приблизить ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей и позволит использовать официальный курс гривны к доллару США не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок, где в качестве базового актива используется иностранная валюта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк Украины упростил покупку валюты для выполнения заемщиками своих обязательств перед банками по кредитам.

Также сообщалось, что регулятор начал объявление объемов валютных интервенций для пополнения госрезерва объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины составит 10 млн долларов ежедневно.