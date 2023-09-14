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НАТО збудує в Болгарії нову військову базу: названі її завдання

Фото: НАТО збудує в Болгарії першу власну військову базу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Болгарії незабаром розпочнеться будівництво нової військової бази НАТО. На її території розташуються казарми та будинки для зберігання техніки, а також розвинена дорожня мережа. Повідомляється, що вартість будівництва бази НАТО коштуватиме 51 млн євро.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

"Міноборони має бюджетні ресурси для розробки проекту. Болгарія також має можливості для економічного та соціального розвитку регіону при будівництві такої інфраструктури", - зазначив Тагарьов.

Повідомляється, що нова база НАТО буде розміщена в Ямболському районі на південному сході країни. За словами міністра оборони, рішення про точне місце будівництва ще не ухвалено. Незважаючи на це, її будівництво має бути завершено до 2025 року.

Основну частину офіцерів буде направлено з Італії. Бойова група, розташована на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливої країни-агресора.

Болгарія посилює свою оборону на тлі агресії РФ

Після вторгнення РФ в Україну Болгарія почала посилювати свою оборону та енергонезалежність.

Так, Болгарія розпочала оснащення берегової охорони ракетами. Це робиться для того, щоб ніхто не наважувався наближатися до їхніх чорноморських міст.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може перешкодити важливим реформам.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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