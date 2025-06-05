НАТО збільшить витрати на оборону: Рютте представить план на саміті у Гаазі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонує план оборонних інвестицій у розмірі 5% ВВП на саміті Альянсу у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Рютте перейшов до питання про витрати на оборону на тлі закликів США до союзників збільшити інвестиції до 5% ВВП.
"Щоб задовольнити ці потреби, союзники повинні будуть вкладати набагато більше коштів в оборону. Саме над цим нам належить попрацювати в Гаазі", - зазначив генсек.
За словами Рютте, він запропонує загальний план інвестицій, який становитиме 5 % ВВП на оборону. Його пропозиція включатиме 3,5 % на основні оборонні витрати та 1,5 % на інвестиції в оборону і безпеку.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна (Росії проти України - ред.) закінчилася справедливим і міцним миром, і повністю підтримуємо нагальні зусилля президента Трампа щодо припинення кровопролиття", - додав генсек НАТО.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО за недостатні витрати на оборону. Він наголошував, що США нібито несуть непропорційно велику частку фінансового тягаря Альянсу й вимагав, щоб європейські союзники збільшили власні оборонні бюджети.
Американський лідер, зокрема, акцентував на тому, що кожна країна має самостійно дбати про свою безпеку, дотримуючись зобов’язань щодо витрат на оборону.
За словами глави Пентагону Піта Гегсета, союзники США по НАТО не можуть покладатись на Вашингтон в питаннях своєї оборони й повинні активізувати власні зусилля.
Як зазначав нещодавно посол США в НАТО Метью Вітакер, Штати очікують, що НАТО представить кроки щодо досягнення показника витрат на оборону в розмірі 5%.
Тим часом сьогодні Гегсет заявив, що країни-члени НАТО виконають вимогу Трампа щодо значного збільшення оборонних витрат. Це має статися до саміту Альянсу в Гаазі в червні.
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