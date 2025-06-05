НАТО збільшить витрати на оборону: Рютте представить план на саміті у Гаазі

Рютте перейшов до питання про витрати на оборону на тлі закликів США до союзників збільшити інвестиції до 5% ВВП.

"Щоб задовольнити ці потреби, союзники повинні будуть вкладати набагато більше коштів в оборону. Саме над цим нам належить попрацювати в Гаазі", - зазначив генсек.

За словами Рютте, він запропонує загальний план інвестицій, який становитиме 5 % ВВП на оборону. Його пропозиція включатиме 3,5 % на основні оборонні витрати та 1,5 % на інвестиції в оборону і безпеку.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна (Росії проти України - ред.) закінчилася справедливим і міцним миром, і повністю підтримуємо нагальні зусилля президента Трампа щодо припинення кровопролиття", - додав генсек НАТО.