ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны России

Новина українською → Среда 24 марта 2021 16:48
В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны России Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что со стороны России увеличилось ракетная угроза. Также РФ усиливает агрессивное поведение за рубежом.

Об этом Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи глав МИД стран Альянса.

"Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии", - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, Россия продолжает агрессивное поведение за границей и наращивает военную мощь в различных регионах мира.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивную поведение дома и агрессивное поведение за границей. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия", - отметил Столтенберг.

Напомним, НАТО 23-24 марта проведет совещание на уровне министров иностранных дел для подготовки почвы к предстоящему саммиту НАТО. Министры обсудят основные вызовы безопасности Альянса, среди которых, в частности, деятельность России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО
NEWS
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет