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У НАТО заявили про збільшення ракетної загрози з боку Росії

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 16:48
У НАТО заявили про збільшення ракетної загрози з боку Росії Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з боку Росії збільшилася ракетна загроза. Також РФ підсилює агресивну поведінку за кордоном.

Про це Єнс Столтенберг заявив за підсумками зустрічі глав МЗС країн Альянсу.

"Ми бачимо, що Росія продовжує розгортати нову дестабілізуючу ядерну зброю... Союзники згодні, що ми повинні продовжувати переглядати і адаптувати наші заходи стримування і захисту. В тому числі коли йдеться про наростаючу ракетну загрозу з боку Росії", - сказав Столтенберг.

Він також додав, що всі союзники як і раніше вітають недавнє рішення про продовження Договору про скорочення ядерного озброєння між США і Росією.

"Це повинно стати початком зусиль щодо подальшого зміцнення міжнародного контролю над ядерними озброєннями. Нам потрібні угоди, які охоплюють більше зброї і більше країн, таких як Китай. Тому режим контролю над озброєннями повинен враховувати нові реалії", - наголосив глава Альянсу.

За його словами, Росія продовжує агресивну поведінку за кордоном і нарощує військову міць в різних регіонах світу.

"Незважаючи на роки тиску і спроби вступити в конструктивний діалог, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми як і раніше спостерігаємо жорстоке придушення політичного інакомислення", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО 23-24 березня проведе нараду на рівні міністрів закордонних справ для підготовки ґрунту до майбутнього саміту НАТО. Міністри обговорять основні виклики безпеки Альянсу, серед яких, зокрема, діяльність Росії.

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