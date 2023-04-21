В НАТО заявили про перетворення боїв в Україні на "війну логістик"

Бої в Україні перетворюються на війну логістик. Тому союзникам варто обговорювати і поставляти конкретні види зброї, якими необхідно забезпечити українців у їх боротьбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга перед засіданням на авіабазі "Рамштайн".

"Наскільки важливо обговорювати конкретні види озброєнь, настільки важливо і обговорювати, що все поставлене озброєння функціонує належним чином, для цього потрібні боєприпаси, запчастини, паливо тощо...Ця битва на виснаження перетворюється на війну логістик", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні пройде нова зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, де союзники обговорять військову допомогу Україні.

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує від партнерів рішень щодо далекобійної зброї.

Тим часом в Пентагоні заявили, що пріоритетами для України та партнерів залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка. Натомість в Міноборони України нагадали, що ключовим є і питання сучасних винищувачів.

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