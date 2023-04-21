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В НАТО заявили о превращении боев в Украине в "войну логистик"

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Рамштайн, Пятница 21 апреля 2023 11:17
В НАТО заявили о превращении боев в Украине в "войну логистик" Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Бои в Украине превращаются в войну логистик. Поэтому союзникам следует обсуждать и поставлять конкретные виды оружия, которыми необходимо обеспечить украинцев в их борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием на авиабазе "Рамштайн".

"Насколько важно обсуждать конкретные виды вооружений, настолько важно и обсуждать, что все поставленное вооружение функционирует должным образом, для этого нужны боеприпасы, запчасти, топливо и т.д.... Эта битва на истощение превращается в войну логистик", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что сегодня пройдет новая встреча в формате "Рамштайн" в Германии, где союзники обсудят военную помощь Украине.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойному оружию.

Тем временем в Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника. В Минобороны Украины напомнили, что ключевым является и вопрос современных истребителей.

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