НАТО запускает масштабную трансформацию из-за вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс разрабатывает планы, которые позволят отразить вторжение России. Также сообщается, что в новой стратегической концепции организации впервые за многие годы появится Китай.

Согласно новым планам, военное присутствие на восточных границах организации будет преобразовано в крупную силу, способную противостоять армии вторжения. В настоящее время НАТО располагает 40 000 военнослужащими вдоль своих восточных границ, что почти в 10 раз больше, чем до российского вторжения.

Столтенберг также отметил, что в нынешней стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, Китай вообще не упоминается. Но в новой стратегической концепции ему будет уделено достаточно внимания. Генеральный секретарь уверен, что изменение роли Китая в мире имеет прямые последствия для НАТО.