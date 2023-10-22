В НАТО занепокоєні зміцненням російсько-китайських зв'язків в Арктиці

НАТО стурбоване цілями Китаю, враховуючи його дедалі тісніші зв’язки з Росією, включно зі співробітництвом у сфері енергетики та транспорту, які спричинили сплеск поставок російської нафти до КНР через арктичні води.

Він додав, що Альянс не може бути наївним і очікувати, що ці нові маршрути будуть використовуватися виключно комерційними суднами.

"Ми знаємо, що на борту цих кораблів є військові вчені. Вони не сказали, що не підуть туди військовими. У той час як наміри Росії в Арктиці стають все більш очевидними, наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими", - сказав Бауер.

В Пекіні зазначили, що Китай та інші азіатські країни можуть відігравати важливу роль у захисті, дослідженні, розвитку та управлінні Арктикою.

"Напруженість в Арктиці не тільки ускладнить нашу співпрацю, але й вплине на глобальну стабільність", - заявив спеціальний представник КНР у справах Арктики Гао Фен.

Стверджується, що РФ інвестувала значні кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру. Хоча бюджетні обмеження, пов’язані з війною в Україні, затримали поставку нових криголамів, її значні повітряні та військово-морські ресурси в Арктиці залишаються недоторканими.

Роб Бауер зазначив, що НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність Росії діяти в Арктиці. Незважаючи на це, Альянс не турбується про те, що Арктика стане гарячою точкою "зараз".

Росія - головна загроза

На саміті НАТО у столиці Литви Вільнюсі були затверджені регіональні плани щодо стримування та захисту від Російської Федерації та терористичних угруповань, які визнані Альянсом головними загрозами.

Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку. Альянс надає країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.