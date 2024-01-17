У НАТО закликали політиків готуватися до епохи воєн

"Нам потрібна військова трансформація НАТО", - сказав Бауер, відкриваючи дводенну зустріч керівників національних оборонних відомств у Брюсселі.

Він зазначив, що в минулому уряди і компанії НАТО жили в епоху, коли все було вдосталь, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році їм слід скоригувати своє мислення з урахуванням "епохи, в якій все може статися у будь-який час, епохи, в якій нам потрібно очікувати несподіванок, епохи, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним ", сказав він.

Його зауваження пролунали в той час, коли військова допомога або затримується, або обмежується політичними суперечками у Сполучених Штатах та Європейському Союзі.

Допомога Україні

Бауер пообіцяв продовжувати допомогу НАТО Україні.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначить долю світу", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський 16 січня попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Минулого тижня канцлер НімеччиниОлаф Шольц розкритикував союзників щодо Європейського Союзу за те, що він назвав недостатньою підтримкою Києва та закликав їх активізувати свої зусилля.