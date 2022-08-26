ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО впервые проведет заседание с Финляндией и Швецией: названа дата

Новина українською →
Таллинн, Пятница 26 августа 2022 12:39
НАТО впервые проведет заседание с Финляндией и Швецией: названа дата Фото: НАТО впервые проведет конференцию с представителями Финляндии и Швеции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Финляндии и Швеции впервые присоединятся к заседанию НАТО. Встреча пройдет в столице Эстонии 16-18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

В Таллинне пройдет конференции Военного комитета НАТО, где соберутся начальники Генеральных штабов стран-участниц. Они обсудят реализацию решений, которые были приняты на саммите в Мадриде, а также миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

"Впервые в качестве приглашенных на конференцию приедут начальники оборонных ведомств Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военный комитет НАТО проводит заседания дважды в год в Брюсселе. Но раз в год одна из стран альянса проводит конференцию на своей территории.

Напомним, ранее в Турции заявили, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, которые являются условием для вступления в НАТО.

Планировалось, что сегодня, 26 августа, страны проведут трехсторонние переговоры относительно членства в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Финляндия
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать