НАТО впервые проведет заседание с Финляндией и Швецией: названа дата

Представители Финляндии и Швеции впервые присоединятся к заседанию НАТО. Встреча пройдет в столице Эстонии 16-18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

В Таллинне пройдет конференции Военного комитета НАТО, где соберутся начальники Генеральных штабов стран-участниц. Они обсудят реализацию решений, которые были приняты на саммите в Мадриде, а также миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

"Впервые в качестве приглашенных на конференцию приедут начальники оборонных ведомств Финляндии и Швеции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военный комитет НАТО проводит заседания дважды в год в Брюсселе. Но раз в год одна из стран альянса проводит конференцию на своей территории.