UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні

Ілюстративне фото: НАТО відкриє представництво в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

НАТО вирішило відновити повноцінну роботу свого представництва в Україні, а також розширити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер провів зустріч із помічником генсекретаря НАТО Борісом Руге. На зустрічі вони обговорили відновлення роботи представництва НАТО в Україні.

"Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав Гайдер.

Він також зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство.

"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу”, - сказав заступник міністра.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна Росії проти України