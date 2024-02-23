НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні

Як розповіли у відомстві, заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер провів зустріч із помічником генсекретаря НАТО Борісом Руге. На зустрічі вони обговорили відновлення роботи представництва НАТО в Україні.

"Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав Гайдер.

Він також зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство.

"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу”, - сказав заступник міністра.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.