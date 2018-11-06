НАТО видит шансы на мир в Афганистане, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсек призвал представителей "Талибана" и других группировок боевиков осознать необратимость изменений, происходящих в стране

НАТО будет продолжать оказывать помощь правительству Афганистана по поддержке стабильности и безопасности в стране, при этом главную роль в таких усилиях должны играть сами афганцы. Об этом в Кабуле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вместе с высшими военными руководителями НАТО посетил Афганистан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

"НАТО намерен поддержать успех Афганистана. Именно поэтому около 16 000 личного состава из 39 стран проходят службу в нашей миссии "Решительная поддержка", - отметил Столтенберг.

Он приветствовал тот факт, что во время недавних парламентских выборов в Афганистане именно афганские силы взяли на себя главную задачу по обеспечению безопасности во время голосования, что является важным достижением для завершения избирательного процесса и для подготовки президентских выборов, которые должны состояться в стране весной следующего года.

Генсек призвал представителей "Талибана" и других группировок боевиков осознать необратимость изменений, происходящих в стране, прекратить убивать мирных афганцев и сесть за стол переговоров "ради будущего Афганистана".

Столтенберг отдельно подчеркнул, что решающая роль в реформировании страны и в формировании сил безопасности принадлежит правительству Афганистана.

"Потенциал для достижения мира сейчас больше, чем когда-либо в течение многих лет. Мы рассчитываем на то, что правительство исполнит собственную обязанность с благотворительного управления, обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией и защиты прав для всех, особенно для женщин", - отметил руководитель Североатлантического Альянса.

Отметим, ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел переговоры с членами радикального исламского движения "Талибан" в столице Катара Дохе.