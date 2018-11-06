НАТО бачить шанси на мир в Афганістані, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсек закликав представників "Талібану" та інших угруповань бойовиків усвідомити незворотність змін, що відбуваються в країні

НАТО буде продовжувати надавати допомогу уряду Афганістану з підтримки стабільності та безпеки в країні, при цьому головну роль у таких зусиллях мають відігравати самі афганці. Про це у Кабулі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який разом з вищими військовими керівниками Альянсу відвідав Афганістан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

"НАТО має намір підтримати успіх Афганістану. Саме тому близько 16 000 особового складу з 39 країн проходять службу у нашій місії "Рішуча підтримка", - зауважив Столтенберг.

Він привітав той факт, що під час нещодавніх парламентських виборів в Афганістані саме афганські сили взяли на себе головне завдання із забезпечення безпеки під час голосування, що є важливим досягненням для завершення виборчого процесу та для підготовки президентських виборів, що мають відбутися в країні навесні наступного року.

Генсек закликав представників "Талібану" та інших угруповань бойовиків усвідомити незворотність змін, що відбуваються в країні, припинити вбивати мирних афганців та сісти за стіл переговорів "заради майбутнього Афганістану".

Столтенберг окремо наголосив на тому, що вирішальна роль у реформуванні країни та у формуванні сил безпеки належить уряду Афганістану.

"Потенціал для досягнення миру зараз є більшим, ніж будь-коли протягом багатьох років. Ми розраховуємо на те, що уряд виконає власний обов’язок з доброчинного управління, забезпечення верховенства права, боротьби з корупцією та захисту прав для всіх, особливо - для жінок", - наголосив керівник Північноатлантичного Альянсу.

Відзначимо, раніше спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад провів переговори з членами радикального ісламського руху "Талібан" у столиці Катару Досі.