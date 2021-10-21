В НАТО утвердили новый план обороны Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО утвердило план обороны Альянса. Министры обороны НАТО также согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга .

"Сегодня министры утвердили новый план для обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужные силы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

План поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз. Министры также обсудили реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

"Мы не будем повторять дестабилизационное поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированные меры, чтобы дать ответ на эти угрозы", - добавил генсек НАТО.