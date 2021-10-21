НАТО согласовывает генеральный план отпора России на всех фронтах, - Reuters

Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, включая использование ядерного оружия, взлом компьютерных сетей или атаки из космоса.

Официальные лица и дипломаты заявляют, что такая атака не является неизбежной. Россия отрицает какие-либо военные намерения.

Но официальные лица США, дипломаты НАТО и бывшие официальные лица говорят, что "Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" - и ее стратегический план реализации - необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников.

"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций, - сказал высокопоставленный правительственный чиновник США. - Различные вещи могут происходить одновременно, и это действительно требует целостного планирования".

По словам западных официальных лиц, в мае Россия собрала около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что является самым высоким показателем с момента оккупации Крыма Москвой в 2014 году. В сентябре Россия использовала новых боевых роботов в крупных военных учениях с Беларусью, которые встревожили союзников из стран Балтии.

Россия модернизирует или заменяет советские военные космические системы для потенциальной атаки спутников на орбите, разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва союзных командных систем, Москва также разрабатывает "супероружие". Представленные в 2018 году, они включают гиперзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут уклоняться от систем раннего предупреждения.

Генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе с 2014 по 2017 год, сказал Рейтер, что надеется, что стратегический план приведет к большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что означает больше ресурсов для региона Черного моря.

"Для меня это более вероятная горячая точка, чем Балтика", - сказал Ходжес, отметив меньшее количество крупных союзников, таких как Великобритания и Франция, с сильным присутствием в Черном море. Турция более сосредоточена на конфликте в Сирии.

Джейми Ши, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, ныне работающий в аналитическом центре "Друзья Европы" в Брюсселе, сказал, что план может также помочь укрепить акцент на России в то время, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция разрабатывают стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Союзники стремятся усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей военной мощи Китая, размещая больше кораблей, чтобы сохранить открытые морские пути.

"До сих пор предполагалось, что Россия доставляет неудобства, но это не непосредственная угроза. Но русские делают некоторые тревожные вещи, они практикуются с робототехникой, и гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть действительно разрушительными", - сказал Ши.