НАТО согласовало план на случай второй волны COVID-19

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Министры обороны стран НАТО согласовали три решения

Министры обороны стран НАТО на сегодняшнем заседании согласовали план на случай второй волны пандемии коронавируса. План состоит из трех решений.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19, поэтому сегодня министры обороны приняли ряд решений.

В новый план НАТО входят: оказание поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования, а также фонд для приобретения критически важного медицинского оборудования.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire english medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

Напомним, в мае Столтенберг говорил, что НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и работает над тем, чтобы помочь союзникам.

Кроме того, в конце апреля послы стран НАТО во время закрытой встречи со Столтенбергом обсудили подготовку ко второй волне пандемии коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий