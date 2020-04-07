НАТО соберется в апреле обсудить борьбу с пандемией, - Столтенберг

Североатлантический Альянс (НАТО) соберется в апреле, чтобы обсудить методы по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, конференция будет проходить в безопасном формате видеоконференции в середине апреля.

"НАТО поддерживает союзников в нашей общей борьбе против COVID-19. Я собираю заседание министров обороны в середине апреля с помощью безопасной видеоконференции для обсуждения следующих шагов и оценки долгосрочных последствий пандемии", - написал генсек Альянса на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Европейский союз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, это будет сделано в полной координации с НАТО.

В США прогнозируют пик смертности из-за короаируса через неделю. Эпицентром эпидемии в стране стал Нью-Йорк, где врачи вынуждены носить дождевики и мусорные мешки из-за нехватки халатов. Дональд Трамп распорядился направить в Нью-Йорк тысячу военнослужащих и военных медиков.

В Германии последние три дня фиксируют снижение темпов заболеваемости. 5 апреля число инфицированных снизилось на 146 случаев по сравнению с 6082 новыми заражениями, выявленными в субботу. В пятницу было зарегистрировано 6174 новых инфицированных. Всего в стране заболело уже 97 тыс. человек.