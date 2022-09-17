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В НАТО сделали заявление о поддержке Украины этой зимой

Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО с наступлением зимы не будут менять свою позицию по поддержке Украины в ее борьбе против российского вторжения. Ведь эта война стала глобальной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра на пресс-конференции.

"Чрезвычайная смелость украинских Вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет одерживать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько необходимо. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", - заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что неспровоцированная российская война против украинцев стала началом нового времени глобальной безопасности и больше, чем сама Украина.

"Нападение испытал весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, - все это тяготеет над нами", - отметил Бауэр.

По его словам, перед Альянсом стоит "священная задача" защищать миллиард граждан, проживающих на его территории.

"И мы готовы ожидать неожиданного", - добавил адмирал.

Следует отметить, что сегодня Военный комитет НАТО в Таллине обсуждает поддержку Украины. На открытии конференции президент Эстонии Алар Карис сосредоточился именно на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед российской агрессией.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление ВСУ против российских войск было очень эффективным, но Украина должна готовиться к долгому пути, поскольку это не означает начало конца войны.

Добавим, также глава Альянса заверил, что союзники могут годами поддерживать Украину в борьбе против военной агрессии России и отверг заявления об усталости от войны.

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