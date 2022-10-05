НАТО в Румунії передислокувало свої основні сили. Також альянс перекинув ППО для захисту міста Констанца та його порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Румунії.

Бойова група передової присутності НАТО в Румунії дислокувала свої основні сили на базі в Чінку в центрі країни. Також альянс паралельно розмістив свої тилові та бойові об'єкти у Добруджі. Ця група налічує близько 3300 солдатів, переважно з Франції.

Крім того, НАТО також посилює позиції та оборону на східному фланзі. Тому Франція розгорнула там зенітно-ракетну систему середньої дальності "Мамба". Це допоможе захистити румунське місто Констанца та його порт на Чорному морі. Він має стратегічне значення.

Варто зазначити, що після початку війни Україна збільшила експорт Дунаєм через румунський порт Констанца.