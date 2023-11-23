НАТО і представники України вивчали протидію гібридним атакам на тлі агресії РФ

"21 і 22 листопада молдавські та українські експерти зібралися в Кишиневі, щоб обмінятися досвідом щодо гібридних загроз і викликів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також поділитися уроками, витягнутими з протидії гібридній тактиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід, організований у рамках платформи НАТО-Україна з протидії гібридній війні, вперше відбувся в Республіці Молдова.

Це дало змогу зміцнити діалог і співпрацю між Україною та інституціями безпеки й оборони Молдови, а також розширити міжвідомчу співпрацю. В обговореннях також взяли участь представники країн-членів НАТО та місії партнерства ЄС у Молдові.

Що конкретно обговорювали на зустрічі

Учасники зосередили увагу на низці питань, пов'язаних із гібридними загрозами та стійкістю, зокрема: стратегічні комунікації та дезінформація, урядове та міжурядове співробітництво, енергетична безпека та захист критично важливої інфраструктури.

Фото: Зустріч (nato.int)

"Ці консультації експертів спрямовані на підвищення стійкості та сприяння запобіганню і протидії гібридним атакам. Присутність такої кількості експертів - це унікальна можливість виокремити та проаналізувати спільні гібридні ризики та загрози для Молдови та України", - сказала голова Бюро зв'язку НАТО в Молдові Мікаела Шимакова.

Платформа була запущена в 2016 році як інструмент для НАТО і України для полегшення обміну інформацією щодо російської гібридної тактики, зокрема шляхом розробки інструментів для захисту і підвищення стійкості.

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