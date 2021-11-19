НАТО может разместить ядерное оружие в Восточной Европе: названо условие

Североатлантический альянс НАТО может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы. Но при условии, что Германия откажется от его размещения на своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции "NATO Talk 2021" в Берлине.
"Конечно, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории, но альтернатива этому - ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", - заявил он.
Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия наращивает ядерный потенциал и подрывает ключевые соглашения с НАТО.
А посол Украины в Германии Андрей Мельник в апреле говорил, что Киев поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.