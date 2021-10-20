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В НАТО рассказали, планируют ли разворачивать оружие в космосе

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, планирует ли Альянс разворачивать оружие в космосе. По его словам, НАТО планирует развивать современные способности и наращивать активность в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

Как отметил генсек Альянса, НАТО разными путями адаптирует и развивает современные способности для того, чтобы быть готовыми к ответу, к защите и обороне от любых угроз.

"Мы также наращиваем нашу активность в космосе, потому что он является чрезвычайно важным для наших коммуникаций, для ракетного предупреждения, для наблюдения и тому подобное. Но НАТО не имеет никаких планов по развертыванию какого-либо оружия в космосе. Это не является частью наших космических усилий", - сказал он.

Столтенберг уточнил, что говорит от имени Альянса, однако не может знать намерений отдельных стран-участников НАТО.

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НАТОЙенс Столтенберг