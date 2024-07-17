У НАТО призначали головного представника в Україні: хто ним став

Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні. Посаду отримав Патрік Тернер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
"Для мене справжня честь бути призначеним старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також із союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО", - сказав Тернер.
Він очолить Представництво НАТО в Україні та виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. Тернер координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.
Тернер вступить на посаду в Києві у вересні 2024 року. Наразі Представництво НАТО в Україні очолює Карен МакТір.
До призначення Патрік Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.
Під час його роботи на посаді помічника генсека закінчилася кампанія в Афганістані.
Нагадаємо, що 9-11 липня у Вашингтоні відбувся 75-й саміту НАТО. Учасники саміту ухвалили рішення про збільшення присутності НАТО в Україні. Зокрема, у рамках цього було погодження призначення спеціального представника в Києві.
Також під час саміту НАТО партнери погодили створення структури для координації допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Вона буде мати назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.