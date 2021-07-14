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НАТО может применить коллективную защиту в случае кибертаки, - Блинкен

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Вашингтон, Среда 14 июля 2021 22:29
НАТО может применить коллективную защиту в случае кибертаки, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кибератака на одну из стран НАТО может привести к применению 5 статьи Альянса о коллективной защите. Это важный шаг в сдерживании хакерских нападений в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

В своем выступлении на Всемирном саммите новых технологий глава Госдепартамента напомнил о согласии НАТО применять 5 статью устава Альянса - "нападение на одного - это нападение на всех".

"Это важны шаг в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в кибернетическом веке", - отметил Блинкен.

По его словам, сегодня программы-вымогатели рассматриваются не только как проблема правоохранительных органов, но и как проблема национальной безопасности.

"Программы-вымогатели и другие киберпреступления затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу самую важную инфраструктуру - от электросетей до больниц", - напомнил он.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний. При этом в Белом доме не могут сказать, связаны ли с ней официальные российские власти.

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НАТО Соединенные Штаты Америки кибератака
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