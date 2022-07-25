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НАТО предоставит Украине новый пакет помощи: что он будет включать

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

НАТО предоставит Украине новый пакет помощи, который коснется как финансового, так и военного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем защиты от дронов", - рассказал он.

По его словам, в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО, улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить оборонную способность Украины и сектор безопасности.

Напомним, ранее генсек НАТО заявлял, что война России против Украины будет долговременной, но союзники способны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько это будет необходимо.

До этого Столтенберг заявлял, что в Украине ведется война на истощение, но закончится она все равно за столом переговоров.

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