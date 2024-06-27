У НАТО повинні поставити як ціль перемогу України у війні, - прем'єр Естонії

У НАТО повинні поставити перемогу України у війні за ціль. Партнери повинні забезпечити Україні достатню військову підтримку.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Ціна, яку ми платимо за підтримку України в її зусиллях перемогти над російським імперіалізмом, мізерна порівняно з тим, що було б, якби агресія окупилася. І ми маємо поставити перемогу як ціль", - сказала вона.

На думку прем'єрки Естонії, війна в Україні має вирішальне значення для безпеки усієї трансатлантичної спільноти. Тому потрібна союзницьке зобов'язання довгострокової підтримки України. Каллас нагадала, що Естонія буде направляти 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні протягом наступних чотирьох років.

"Якби всі союзники зробили те саме, це забезпечило б Україні достатню військову допомогу, щоб виграти війну", - заявила Каллас.

Вона також додала, що всі елементи допомоги також потрібно розглядати як посилення підтримки України на шляху до її членства.

"Ключовий урок, який ми засвоїли з останніх десятиліть, полягає в тому, що сірі зони є джерелами конфліктів. І наш обов'язок - продовжити процес членства України у НАТО", - сказав Кая Каллас.