НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей евроинтеграции

НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", - отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним очень много лет работали бок о бок", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дестабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

"После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", - рассказал Столтенберг.

Он сообщил, что за несколько недель Североатлантический совет прибудет с визитом в Украину, "чтобы выразить свою прочную политическую поддержку".

"А мы как члены Альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", - подчеркнул генсек НАТО.

Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", - сказал Столтенберг.