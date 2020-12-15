НАТО не поддерживает санкции США против Турции за покупку С-400, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

НАТО сожалеет о решении властей Соединенных Штатов Америки о введении санкций против Турции из-за покупки российских систем противовоздушной обороны С-400. В то же время НАТО сожалеет и из-за решения Турции о закупке этих систем в России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Генсек НАТО сожалеет, что странам Альянса приходится вводить санкции друг против друга.

"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также обеспокоен последствиями решение Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400", - сказал Столтенберг.

Отметим, вчера США объявили о введении санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400. Под американские санкции попали четверо турецких чиновников и Управления оборонной индустрии Турции.

Напомним, Турция в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Анкара не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Кроме того, в начале октября американские сенаторы призвали власти США ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.