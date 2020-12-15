ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НАТО не поддерживает санкции США против Турции за покупку С-400, - Столтенберг

Брюссель, Вторник 15 декабря 2020 18:41
НАТО не поддерживает санкции США против Турции за покупку С-400, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

НАТО сожалеет о решении властей Соединенных Штатов Америки о введении санкций против Турции из-за покупки российских систем противовоздушной обороны С-400. В то же время НАТО сожалеет и из-за решения Турции о закупке этих систем в России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Генсек НАТО сожалеет, что странам Альянса приходится вводить санкции друг против друга.

"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также обеспокоен последствиями решение Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400", - сказал Столтенберг.

Отметим, вчера США объявили о введении санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400. Под американские санкции попали четверо турецких чиновников и Управления оборонной индустрии Турции.

Напомним, Турция в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Анкара не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Кроме того, в начале октября американские сенаторы призвали власти США ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире НАТОСоединенные Штаты АмерикиЙенс СтолтенбергТурцияСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь