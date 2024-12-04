У НАТО почали обговорювати сценарії завершення війни Росії проти України, - Bloomberg

Видання зазначило, що уряди декількох країн НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни в Україні. Зокрема обговорення містить в собі такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не "провокуючи" при цьому російського диктатора Володимира Путіна.

За словами одного з джерел Bloomberg, одним із можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони. Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що у такому разі європейські війська, ймовірно, забезпечать її охорону і патрулювання.

За словами іншого високопоставленого західного дипломата, ці дискусії відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною і переговори мають розпочатися найближчим часом.

Bloomberg пише, що для європейських союзників ці сценарії - це шанс продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу здатність ЄС залишатися впливовим, якщо переговори щодо припинення вогню набудуть конкретних форм.

Видання зауважує, що ці обговорення, відбувалися в той час, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагався зосередити увагу на збільшенні поставок зброї в Україну, відклавши поки що вбік будь-яке припинення вогню.

"Ми повинні робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі... Ми повинні надати достатню підтримку, щоб змінити траєкторію цієї війни раз і назавжди", - сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що зміна траєкторії бойових дій в Україні означає необхідність забезпечити її міцну позицію там, де лінія фронту нині рухається на захід.