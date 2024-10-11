У НАТО планують розробити нову стратегію щодо Росії, - Politico

Видання нагадує, що відносини між Росією та НАТО значно погіршилися на тлі агресії Москви проти Грузії та України. Але Альянс, незважаючи на це, продовжує дотримуватися основоположного акту про взаємні відносини, співпрацю та безпеку з РФ, який був підписаний у 1997 році. У ньому НАТО і РФ визнають спільну мету "побудувати стабільну, мирну та нерозділену Європу".

При цьому Рада Росія-НАТО не проводилася з 2022 року. Такий орган був створений після холодної війни для партнерства у питаннях безпеки та спільних проектів.

"Зараз у НАТО намагаються визначити різні елементи стратегії (щодо Росії - ред.) і просунути дебати всередині Альянсу, які приведуть нас до таких питань, як майбутнє основоположного акту Росія-НАТО", - наводить видання заяву високопоставленого представника уряду США.

Він уточнив, що зараз "настав час розробити нову стратегію", яка враховуватиме конкретні позиції союзників по Альянсу. Її проекту поки що немає.

За словами чиновника, основоположний акт і Рада Росія-НАТО "були створені для іншої епохи" у відносинах НАТО та Росії.

Видання уточнює, що дискусії щодо нової стратегії ведуться вже кілька місяців. Але наступного тижня цю тему вперше обговорять на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО. Згідно з домовленостями, така стратегія має бути розроблена до наступного саміту Альянсу, який відбудеться у Гаазі у червні 2025 року.

При цьому, як розповів неназваний дипломат НАТО, деякі члени Альянсу побоюються, що дуже агресивна нова стратегія може стати сигналом, який дестабілізує Росію. Також постає питання про позицію Угорщини та Словаччини.