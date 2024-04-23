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НАТО не планує розширювати кількість країн-союзників із ядерною зброєю, - Столтенберг

Вівторок 23 квітня 2024 19:08
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НАТО не планує розширювати кількість країн-союзників із ядерною зброєю, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників Альянсу з ядерною зброєю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання, чи ведуться в НАТО переговори про розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг сказав, що "таких планів немає".

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу й у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", - зазначив він.

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НАТО Єнс Столтенберг Ядерна зброя
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