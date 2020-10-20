НАТО планирует построить космический центр в Германии

Главы минобороны стран-участников НАТО планируют начать строительство космического центра на территории Германии. Центр хотят разместить на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Министры объявят о своих планах в четверг, 22 октября.

По данным издания, центр должен стать "координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством".

Также уточняется, что предприятие может быть переоборудовано в командный пункт управления обороной.

Кроме того, по данным агентства dpa, ожидается создание "своего рода аналитического центра" альянса, который будет заниматься исследованием космической деятельности.

Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября, пишет DW.

При этом он в очередной раз предостерег от попыток милитаризации космоса.

"Спутниковые системы используются в мире в таком объеме, который многим даже трудно себе представить. Торговля, прогнозы погоды, мобильная связь и банковские переводы - во всех этих областях мы полагаемся на спутники. Для НАТО космос также является важной областью, учитывая наши возможности по навигации, сбору разведывательных данных, коммуникации и отслеживанию запусков ракет", - сказал Столтенберг.

По его словам важно, чтобы у НАТО было "хорошее представление о том, что происходит в космосе, чтобы у нас был надежный доступ к космическим услугам и чтобы альянс максимально использовал свои технические возможности".

Напомним, ранее стало известно, что США и Россия проведут переговоры по милитаризации космоса.

Також РБК-Украина писало, что США заявили, что у них есть доказательства российских космических стрельб.