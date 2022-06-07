НАТО отказывается гарантировать РФ неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

В НАТО не могут дать гарантий России о неразмещении ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в Альянс. Поскольку государства сами имеют право на этот выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника генерального секретаря Альянса Камий Грана в эфире RTS.

"Каждое государство имеет в ядерной сфере свободу принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения. Поэтому вопрос ядерного оружия каждая страна, входящая в НАТО, решает суверенно", - рассказал Гран.

На вопрос журналиста, ждет ли НАТО военной реакции или демонстрации силы со стороны России в ответ на вступление в Альянс Финляндии и Швеции, он ответил, "россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным шагом".

Напомним, после объявления Финляндией и Швеции своих намерений вступить в НАТО Россия начала угрожать странам ядерным оружием.

В НАТО считают, что угроза применения ядерного оружия со стороны России в дальнейшем существует.

При этом стало известно, что Швеция и Финляндия не успеют вступить в НАТО в ходе июньского саммита в Мадриде.

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