НАТО отказал Катару в членстве

Альянс заявил, что НАТО открыт только для европейских стран

Североатлантический альянс(НАТО) отклонил амбиции Катара приобрести полноценное членство в НАТО. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.

"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил он.

Напомним, что сегодня, 6 июня 2018 года, Катар заявил о намерении вступить в НАТО.