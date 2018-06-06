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НАТО отказал Катару в членстве

НовостиПолитика    06.06.2018 - 21:29
Фото: флаг НАТО (nato.int)
Фото: флаг НАТО (nato.int)

Альянс заявил, что НАТО открыт только для европейских стран

Североатлантический альянс(НАТО) отклонил амбиции Катара приобрести полноценное членство в НАТО. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.

"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил он.

Напомним, что сегодня, 6 июня 2018 года, Катар заявил о намерении вступить в НАТО.

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Теги публикации: НАТО, Катар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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