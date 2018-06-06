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НАТО відмовив Катару у членстві

НовиниПолітика    06.06.2018 - 21:29
Фото: прапор НАТО (nato.int)
Фото: прапор НАТО (nato.int)

Альянс заявив, що НАТО відкритий лише для європейських країн

Північноатлантичний альянс(НАТО) відхилив амбіції Катару набути повноцінного членства в НАТО. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається, офіційний представник Альянсу пояснив, що окрім членів-засновників США та Канади, НАТО відкритий лише для європейських країн.

"Згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору, лише європейські країни можуть стати членами НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня 2018 року, Катар заявив про намір вступити в НАТО.

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Теги публікації: НАТО, Катар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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