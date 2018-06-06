НАТО відмовив Катару у членстві

Альянс заявив, що НАТО відкритий лише для європейських країн
Північноатлантичний альянс(НАТО) відхилив амбіції Катару набути повноцінного членства в НАТО. Про це повідомляє AFP.
Як зазначається, офіційний представник Альянсу пояснив, що окрім членів-засновників США та Канади, НАТО відкритий лише для європейських країн.
"Згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору, лише європейські країни можуть стати членами НАТО", - заявив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 червня 2018 року, Катар заявив про намір вступити в НАТО.