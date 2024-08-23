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НАТО оголосив другий рівень небезпеки на своїй авіабазі в Німеччині через можливу загрозу

П'ятниця 23 серпня 2024 03:37
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НАТО оголосив другий рівень небезпеки на своїй авіабазі в Німеччині через можливу загрозу Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

НАТО оголосив найвищий рівень небезпеки другого рівня - «Чарлі» на своїй авіабазі в Гайленкірхені, земля Північний Рейн-Вестфалія. Весь другорядний персонал відправили додому в якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

За словами речника авіабази, причиною стала інформація розвідки, яка вказує на можливу загрозу.

На жаргоні НАТО рівень безпеки «Чарлі» означає, що стався інцидент або є докази того, що дуже ймовірна певна форма терористичної дії проти Альянсу.

"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції",— сказав речник авіабази. Він не надав додаткових подробиць про обставини, які призвели до підвищення рівня небезпеки.

Поліція підтвердила, що була задіяна у реагуванні.

Розташування системи раннього попередження AWACS

НАТО розмістила літаючу "бортову систему раннього попередження та контролю" Awacs на авіабазі у Гайленкірхені . 14 переобладнаних літаків Boeing 707 здійснюють моніторинг повітряного простору з метою раннього виявлення можливих небезпек і завчасного попередження альянсу. Система забезпечує класичне повітряне та морське спостереження та використовується як своєрідний літаючий командний центр для керування бойовими літаками.

Система була задіяна у численних операціях, зокрема на Балканах та в Афганістані. Після нападу Росії на Україну НАТО тимчасово передислокувала авіацію до Румунії.

Літаки, що входять до Awacs, мають радіус дії 9250 кілометрів і можуть знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

Тиждень тому побоювалися диверсії

Приблизно тиждень тому в кількох підрозділах Бундесверу виникли побоювання щодо випадків диверсій з можливим отруєнням питної води. Перевірка не підтвердила виникнення небезпеки.

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