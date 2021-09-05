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У НАТО звинуватили Росію і Китай у небажанні боротися з тероризмом в Афганістані

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Неділя 05 вересня 2021 03:38
У НАТО звинуватили Росію і Китай у небажанні боротися з тероризмом в Афганістані Фото: у НАТО закликали Росію і КНР боротися з тероризмом в Афганістані (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія і Китай разом з іншими країнами мають протидіяти терористичним угрупованням на території Афганістану. На цей час країни підтримують контакти з талібами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Раніше глава МЗС Китаю закликав продовжити взаємодію з "Талібаном". На тлі кардинальної зміни обстановки в Афганістані всі зацікавлені сторони мають продовжити взаємодію з рухом, який зараз знаходиться при владі, сказав у телефонній розмові з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ КНР Ван І.

Ван і рекомендував допомогти новому афганському режиму в організації нормальної роботи урядових установ, підтримці соціального забезпечення і стабільності, а також у приборканні девальвації валюти і зростання цін.

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