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НАТО не надало точної формули вступу України, тому що війна "динамічна", - Білий дім

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Середа 12 липня 2023 16:20
НАТО не надало точної формули вступу України, тому що війна "динамічна", - Білий дім Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

НАТО на саміті у Вільнюсі не надало точної формули вступу України до Альянсу, тому що ситуація на фронті "динамічна".

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я добре розумію бажання України бути в НАТО якнайшвидше, це абсолютно їхнє право... Ми не надали механічної формули, тому що конфлікт динамічний, ситуація динамічна", - сказав Салліван.

За його словами, НАТО потрібно зберегти гнучкість й тісно співпрацювати з Україною на її шляху до членства, щоб визначити, коли в майбутньому може прийняти її до Альянсу.

Саміт у Вільнюсі

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Попри очікування Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники й будуть виконані умови".

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