НАТО начинает процесс вывода войск из Афганистана

"Союзники по НАТО согласились свернуть свою миссию в Афганистане после решения США о выводе войск", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками США в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочено к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Такой план ранее вызывал опасения, что террористы из "Талибана" могут восстановить свой контроль над большей частью Афганистана. Это, в свою очередь, даст "Аль-Каиде" шанс возродиться.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил вывод войск союзников из Афганистана вслед за США. Вывод войск НАТО из Афганистана начнут 1 мая.

"Мы будем продолжать поддерживать Афганистан, это знаменует новую главу наших отношений", - написал Столтенберг в Twitter.