НАТО готує "Теорію перемоги" на випадок нападу Росії: Bloomberg розкрив деталі

Стратегію під назвою "Теорія перемоги" розробляє Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Її несекретну версію отримало агентство Bloomberg.

Представити документ Гринкевич планує у Польщі 12 жовтня. Його мета - пояснити, як альянс діятиме у разі вторгнення на територію НАТО.

За словами чиновників і дипломатів, знайомих із підготовкою документа, нова концепція має дати союзникам більш чітке уявлення про можливу відповідь на російську агресію.

Дрони та штучний інтелект у новій стратегії

Одна з головних змін у підході НАТО стосується використання нових технологій. Альянс планує поєднати традиційну зброю та військові підрозділи з можливостями, які активно розвивалися під час війни в Україні.

Йдеться, зокрема, про безпілотники, системи з мінімальним екіпажем та засоби цілевказівки на основі штучного інтелекту.

У разі нападу Росії НАТО планує спочатку зупинити вторгнення, використовуючи сухопутні сили та інші ресурси в рамках "Ініціативи стримування на східному фланзі НАТО".

Після отримання можливості для маневру альянс має намір зосередитися на системах командування та управління противника. Їхнє знищення, згідно з концепцією, має допомогти швидко послабити російські війська та домогтися їхнього розгрому.

НАТО хоче стримати Росію ще до початку війни

При цьому нова стратегія наголошує на оборонному характері НАТО. Альянс також має уникати дій, які можуть призвести до ненавмисної ескалації.

Окремо в документі йдеться про необхідність спільної протидії гібридним загрозам. Йдеться про агресивні дії, які не переходять межу відкритого військового конфлікту, але можуть створювати серйозні проблеми для країн НАТО.

Логіка стратегії полягає у тому, щоб демонстрація готовності альянсу сама по собі стала фактором стримування. Потенційний противник має розуміти, що перемогти НАТО не зможе.

Речник Гринкевича полковник Мартін О'Доннелл не став розкривати деталі документа, але підкреслив оборонний характер альянсу.

"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО", - сказав він.

За словами О'Доннелла, через нестабільну ситуацію у світі альянсу необхідно вже зараз створювати умови для стримування агресії та бути готовим до перемоги у разі нападу.

Як війна в Україні вплинула на плани НАТО

Нова концепція має також показати союзникам, як НАТО планує інтегрувати традиційне озброєння з технологіями, розвиток яких значно прискорила повномасштабна війна в Україні.

Йдеться не лише про безпілотники. Альянс вивчає ширше застосування автоматизованих систем та штучного інтелекту на полі бою.

Документ також має стати аргументом на користь подальшого збільшення оборонних витрат та підготовки країн-членів до можливого конфлікту.

Європейські союзники вже суттєво збільшили витрати на оборону. Водночас у НАТО тривають дискусії щодо того, як розподіляти ці кошти: між традиційним озброєнням, зокрема танками, та новими технологіями, які продемонстрували свою роль у війні в Україні.