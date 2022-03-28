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НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны РФ, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. Однако Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шольц вновь отметил, что НАТО не будет частью войны в Украине. Однако Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие.

Канцер Германии призвал российских военных не идти на такой шаг.

Напомним, в Белом доме заявили, что Россия может совершить нападение на одну из стран НАТО.

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