НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. Однако Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Шольц вновь отметил, что НАТО не будет частью войны в Украине. Однако Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия осмелится применить биологическое или химическое оружие.
Канцер Германии призвал российских военных не идти на такой шаг.
Напомним, в Белом доме заявили, что Россия может совершить нападение на одну из стран НАТО.
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