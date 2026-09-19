НАТО готове до будь-яких провокацій та атак Росії, - генерал Альянсу

Реакція Альянсу на загрози

Військове керівництво Альянсу підтверджує повну готовність до захисту кордонів членів блокy.

За словами Драгоне, структура, солдати та озброєння Альянсу перебувають у стані готовності, а роботи зі збільшення сил і підвищення їхньої складності тривають.

"Безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність. Я хочу чітко заявити: ці спроби не розділяють нас. Вони роблять нас набагато більш єдиними та рішучими", - наголосив очільник Військового комітету НАТО.

План захисту та оцінка ризиків

Головнокомандувач розповів, що НАТО має розроблені оборонні плани на випадок будь-якого розвитку подій на східному фланзі.

Альянс має 4000 сторінок військових планів для захисту території.

Сценарії розраховані як на мінімальну кризу, так і на масштабне втручання.

У разі збройного нападу союзники чітко знають порядок дій.

"Альянс готовий, структура готова, солдати… зброя готова. У разі нападу ми знаємо, як це зробити", - підкреслив Драгоне.

Попередження європейських лідерів

Заяви військовокомандувача лунають на тлі зростання занепокоєння в Європі щодо можливих провокацій з боку Москви.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може спрямувати безпілотники або ракети на територію країн НАТО протягом найближчих місяців, щоб перевірити реакцію Альянсу.

Подібні ризики підтверджують у Франції та Нідерландах.

Також останніми тижнями фіксується зростання кількості порушень повітряного простору країн Європи та спроб диверсій на тлі повномасштабної війни РФ проти України.