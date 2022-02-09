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НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года, - Дуда

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Германия, Среда 09 февраля 2022 00:07
НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за агрессии России НАТО и ЕС сейчас оказались в самой сложной ситуации с 1989 года. Об этом он заявил перед началом переговоров в Берлине лидеров Германии, Франции и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По его словам, НАТО и ЕС оказались в сложной ситуации, поскольку сейчас решается вопрос о мировой безопасности. К тому же в опасной ситуации оказалась страна, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО.

"Наша великая задача - обеспечить мир для наших обществ и народов, наша великая задача - также защитить международное право, защитить территориальную целостность стран, которые не являются ни членами ЕС, ни членами НАТО, но являются нашим союзником. Страна, в которой живут люди, которые хотят свободы, хотят независимости, хотят суверенитета - я думаю об Украине в этот момент", - сказал Дуда.

Он добавил, что теперешняя ситуация на границе с Украиной - самая сложная для мира со времен Второй мировой войны.

"У нас беспрецедентный сбор, группировка российских войск вдоль границы с Украиной, у нас также есть крупная российская группировка в Белоруссии, где проходят учения, которые продлятся до 20 февраля. Мы все спрашиваем себя, что будет дальше, каков будет эффект от этих военных сдвигов, которых мир и Европа не видели со времен Второй мировой войны", - сказал Дуда.

Напомним, что сейчас в Берлине проходят переговоры лидеров Франции, Германии, Польши. Лидеры обсуждают скопление российских войск на границе с Украиной и то, как предотвратить войну в Европе.

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Польша Евросоюз НАТО Анджей Дуда
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