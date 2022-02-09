НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за агрессии России НАТО и ЕС сейчас оказались в самой сложной ситуации с 1989 года. Об этом он заявил перед началом переговоров в Берлине лидеров Германии, Франции и Польши.

По его словам, НАТО и ЕС оказались в сложной ситуации, поскольку сейчас решается вопрос о мировой безопасности. К тому же в опасной ситуации оказалась страна, которая не является членом ни ЕС, ни НАТО.

"Наша великая задача - обеспечить мир для наших обществ и народов, наша великая задача - также защитить международное право, защитить территориальную целостность стран, которые не являются ни членами ЕС, ни членами НАТО, но являются нашим союзником. Страна, в которой живут люди, которые хотят свободы, хотят независимости, хотят суверенитета - я думаю об Украине в этот момент", - сказал Дуда.

Он добавил, что теперешняя ситуация на границе с Украиной - самая сложная для мира со времен Второй мировой войны.