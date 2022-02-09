ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО і ЄС перебувають у найскладнішій ситуації з 1989 року, - Дуда

Новость на русском →
Німеччина, Середа 09 лютого 2022 00:07
НАТО і ЄС перебувають у найскладнішій ситуації з 1989 року, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що через агресію Росії НАТО і ЄС зараз опинилися в найскладнішій ситуації з 1989 року. Про це він заявив перед початком переговорів у Берліні лідерів Німеччини, Франції та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За його словами, НАТО і ЄС опинилися в складній ситуації, оскільки зараз вирішується питання про світову безпеку. До того ж у небезпечній ситуації опинилася країна, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО.

"Наша велика задача - забезпечити мир для наших суспільств і народів, наша велика задача - захистити міжнародне право, захистити територіальну цілісність країн, які не є членами ЄС, ні членами НАТО, але є нашим союзником. Країна, в якій живуть люди, які хочуть свободи, хочуть незалежності, хочуть суверенітету - я думаю про Україну в цей момент", - сказав Дуда.

Він додав, що теперішня ситуація на кордоні з Україною - найскладніша для світу з часів Другої світової війни.

"У нас безпрецедентний збір, угруповання російських військ уздовж кордону з Україною, у нас також є велике російське угруповання в Білорусії, де проходять навчання, які триватимуть до 20 лютого. Ми всі запитуємо себе, що буде далі, яким буде ефект від цих військових зрушень, яких світ і Європа не бачили з часів Другої світової війни", - сказав Дуда.

Нагадаємо, що зараз у Берліні проходять переговори лідерів Франції, Німеччини, Польщі. Лідери обговорюють скупчення російських військ на кордоні з Україною і те, як запобігти війні в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Евросоюз НАТО Анджей Дуда
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка