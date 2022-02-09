НАТО і ЄС перебувають у найскладнішій ситуації з 1989 року, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що через агресію Росії НАТО і ЄС зараз опинилися в найскладнішій ситуації з 1989 року. Про це він заявив перед початком переговорів у Берліні лідерів Німеччини, Франції та Польщі.

За його словами, НАТО і ЄС опинилися в складній ситуації, оскільки зараз вирішується питання про світову безпеку. До того ж у небезпечній ситуації опинилася країна, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО.

"Наша велика задача - забезпечити мир для наших суспільств і народів, наша велика задача - захистити міжнародне право, захистити територіальну цілісність країн, які не є членами ЄС, ні членами НАТО, але є нашим союзником. Країна, в якій живуть люди, які хочуть свободи, хочуть незалежності, хочуть суверенітету - я думаю про Україну в цей момент", - сказав Дуда.

Він додав, що теперішня ситуація на кордоні з Україною - найскладніша для світу з часів Другої світової війни.