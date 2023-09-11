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У НАТО не бачать ознак того, що РФ хоче атакувати Румунію

Понеділок 11 вересня 2023 18:15
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У НАТО не бачать ознак того, що РФ хоче атакувати Румунію Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (nato.int)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У НАТО заявили про відсутність ознак того, що Росія цілеспрямовано планувала атакувати територію Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, якого цитує G4Media.ro.

Він заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-члена НАТО після того, як у районі Плауру знайшли уламки другого російського безпілотника.

"Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння, - сказав Джоане.

Він також закликав людей до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з Україною районів.

Що цьому передувало

Вночі 4 вересня росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру в Одеській області дронами-камікадзе.

Через деякий час Міністерство закордонних справ України заявило, що дрон вдарив і по території Румунії, але спершу румунські МЗС й Міноборони цю інформацію спростували. Але пізніше інцидент визнав президент Румунії Клаус Йоганніс.

При цьому 9 вересня, Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові.

Після цього Бухарест викликав російського повіреного "на килим".

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