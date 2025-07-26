Наталі Портман назвала салат, який їсть з дитинства: це секрет її молодості

Голлівудська зірка Наталі Портман славиться не лише своїми ролями, а й витонченою фігурою, молодим виглядом та здоровим способом життя. Одним із її секретів є простий, але надзвичайно смачний салат, який акторка часто вживає для підтримки гарної форми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Який улюблений салат зірки

44-річна Портман розповіла, що відверта прихильниця веганської дієти. Вона також поділилася подробицями про свій улюблений салат, який її мама готувала постійно, коли вона була ще підлітком.

"Ми їли його на сніданок, обід і вечерю. Моя мама просто постійно його готувала", - розповіла вона.

Найкраще в цьому свіжому й ароматному салаті те, що він готується лише з кількох інгредієнтів. Зокрема, це просто огірок, помідор, лимон, оливкова олія та сіль.

Улюблений салат Портмана має багато переваг. Помідори можуть знизити ризик серцевих захворювань, допомогти в профілактиці раку та покращити здоров'я шкіри та травлення.

О гірок зволожує організм, має низький вміст калорій і може допомогти захистити від таких захворювань, як рак і діабет. Оливкова олія має протизапальні та омолоджувальні властивості, а лимон багатий на вітамін С та антиоксиданти, що є однією з причин, чому його часто кидають у воду.

Наталі Портман (фото: Getty Images)

Чого уникає у харчування Наталі Портман

Акторка дотримується веганського харчування вже багато років, і в її раціоні є кілька категорій продуктів, яких вона свідомо уникає:

м’ясо - вона не вживає жодного виду м’яса (яловичина, свинина, птиця, риба)

молочні продукти - відмовилася від молока, сиру, йогуртів, масла тощо

яйця - виключені з раціону

мед - як багато веганів, вона уникає продуктів тваринного походження, включаючи мед

продукти з желатином - адже желатин виготовляється з тваринних компонентів

Причини такого вибору:

етичні міркування - захист прав тварин

екологічна свідомість - веганство сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля

здоров’я - вона говорить про користь веганської дієти для покращення самопочуття