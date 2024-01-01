Насувається негода. В Україні найближчими днями очікується сніг та мороз до -17

Так, вже в середу, 3 січня, вночі мороз вдарить в декількох областях. Зокрема, в Сумській області нічна температура опуститься до позначок -15...-17 градусів. У Чернігівській області буде трохи тепліше - вночі -14..-16 градусів. Трете місце у Харківській області - вночі -9....-11 градусів. Також холодно буде і в центрі, в Полтаві - вночі -8..-10 градусів. На решті частини України буде значно тепліше. Вночі в межах -4..-6 градусів, зокрема, в Києві.

4 січня в цих же областях також буде холодно, але все ж тепліше, ніж днем раніше. Наприклад, у тій ж Чернігівській області -7...-9 градусів вночі, у Сумській, Харківській областях -9...-11 градусів. В Києві також буде мороз -3...-5 вночі та -5..-3 градусів вдень.

А вже 5 січня мороз знову набере обертів, хоча знову ж таки, захвативши в більшості своїй центр, схід та північ України. В Києві вночі -6..-8 градусів, а вдень -8..-6 градусів.

Погода в Україні в січні 2024

У січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.